新北市塭仔圳重劃區的泰山區停五平面及新莊區園道臨時平面停車場將於6月1日啟用，停五平面停車場計有11格大型客車停車位及50格小型車停車位，園道臨時平面停車場則有43格小型車停車位、56格機車停車位，其中停五平面停車場開放免費停車一個月，歡迎有停車需求的民眾多加使用。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，泰山區停五平面停車場原先僅規劃小型車格，為因應地區性中、大型客車臨停需求，重新規劃出11格大型客車停車位，以及50格小型車停車位。

蔡柏坤指出，停五平面停車場位於泰山區全興路及新北大道五段交叉處，出入口暫設置於全興路上，後續配合地政局重劃工程再調整出入口位置；停車場內建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、全自動繳費機、多元繳費系統等全智慧停管設備，並設有監視系統，提升安全保障。

另外，園道臨時平面停車場位於中環路1段上分為A、B場區(A區：中環路1段及中正路457巷間、B區：中環路1段及新莊路751巷間)，停車場經營廠商因應狹長地形，於A區設置翻板式停管系統、B區以悠遊卡系統進出，以智慧停管設備管理，達成土地最大效益。

交通局表示，停五平面停車場自6月1日起試營運一個月，開放免費停車，7月1日起收費營運，大型客車為每小時40元、小型車為每小時20元；園道臨時平面停車場小型車每小時20元、機車免費。相關月票登記及抽籤作業辦法將公告於交通局網站，歡迎有停車需求的民眾多加利用。