法國小提琴家多堤庫赫再次訪台，今（29日）天下午在國立台北教育大學音樂系舉辦大師班。（趙雙傑攝）

法國小提琴家多堤庫赫教學時十分專注投入，努力帶學生聽見內在對音樂的熱情和渴望。（趙雙傑攝）

法國小提琴家多堤庫赫認為，音樂演奏脫離不了一個人的內在本質，音樂會隨著閱歷成長。（趙雙傑攝）

法國小提琴家多堤庫赫再次訪台，今（29日）天下午在國立台北教育大學音樂系舉辦大師班，他教學時十分專注投入，努力帶學生聽見內在對音樂的熱情和渴望。他認為，每個年紀的演奏者，都有自己的聲音和獨一無二的特質，「當你18歲時不用拉得像是40歲，音樂會隨著你的閱歷成長，只需要真誠地做好當下的自己。」

多堤庫赫認為，音樂演奏脫離不了一個人的內在本質，「我認為應該要不斷地培養自己的內涵，當你是一個內在富有的人，有很多情感和想法，音樂就能跟著你不斷成長，不管別人說什麼，要保持真實，每個人的個人特質會透過音樂呈現出來。」

多堤庫赫出生於1977年，他表示小時候並沒有網路，資訊取得也沒有像現在這麼容易，「當時我想聽一首協奏曲、奏鳴曲的錄音，得專程到唱片行找，無形中，形成一種對知識的渴求，對音樂的渴望，你有時間等待，有時間盼望某事、某物到來，並對此保有熱情。」

相較於現代人找音樂不一定要到唱片行，各種演奏版本隨處都有，動動手指頭上網，就出現各種選擇，多堤庫赫表示，資訊取得如此方便快速，但不見得被善用，「我以前有學生演奏克萊斯勒作品，網路上至少有二十多種版本，我問他有沒有找別人演奏的錄音來聽，但他告訴我完全沒有，這時候作為一名老師，我完全不知道要說什麼了。」

多堤庫赫認為，音樂、熱情與渴望，都需要時間醞釀，他從小和音樂一起成長，母親能彈琴，父親會拉小提琴，也是受到父母親影響而學音樂，「我一開始是學鋼琴，這為我建構了旋律與和聲的概念，後來爸爸買小提琴給我，我們會在早上上學前一起練習，那是我很想念的時光。」

畢業於令人稱羨的巴黎高等音樂院，多堤庫赫說，他之所以一直拉琴，是因為從小拉琴時比一般人來得容易，「當然長大後和現在，還是有感受到拉琴的困難點，但小時候能順暢拉琴，這讓我愛上音樂，我沒有機會考慮別的我可以做的事情。」

除了音樂家身分，多堤庫赫還是一名父親，如何平衡家庭和事業，他表示，當他在家時，就專心陪孩子，「我在巴黎時，是百分百老爸；外出巡演時，百分百專注練琴。」他也幽默地說，「和朋友一起開派對，則是隨時都可以。」

這次來台演奏曲目，每一場的組合都有巴哈、易沙意的無伴奏小提琴曲，加上現代作品，他表示，這樣的搭配能呈現不同時期小提琴曲的表現方式。

日前在高雄和台北的演出，他也特別為台灣觀眾獻上他自中文歌曲〈春風吻上我的臉〉 改編而來的同名獨奏曲，作為安可曲，他表示，「這是我對台灣觀眾的心意，也是作為音樂家，和各地文化連結的方式。」多堤庫赫音樂會將於5月30日、30日在國家兩廳院演奏廳登場。