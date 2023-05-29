河岸旁可近距離觀賞白鷺鷥棲息與覓食，體驗河道生態復育之美。（新北市水利局提供）

從「心」發現瓦磘溝之美，三五好友悠閒地沿河岸騎車享受蛙聲蟲鳴鳥叫蝴蝶翩翩飛舞。（新北市水利局提供）

新北市中永和的母親之河「瓦磘溝」生態自然回來了！水利局積極投入各項工程改善，包括渠底土質改善、增設抽水機、束縮河道加速排水及清水引入，從上中下游全面改善，解決水流停滯造成的臭味，同時讓植栽綠化生長環境變好的成果。

水利局長宋德仁指出，瓦磘溝目前已觀察到超過45種鳥類、43種喬本植物、38種草本植物及61種昆蟲類的多生態。除此之外，結合雙和公園至中和橋段打造的蝴蝶生態園區，不時可看見小朋友觀察毛毛蟲及追蝴蝶的身影，串聯河岸沿線步道(黑板樹步道-水源橋至中和橋右岸)，體驗河道生態復育之美。

他說，瓦磘溝中游段南工路32巷底有一座結合地下化礫間淨水設施，及地上造景與綠美化的小公園，處理量每日可達3000噸，相當於每天可處理約1萬5000人次生活污水量，處理流程中不用添加任何藥劑，其維護操作相對簡單，處理完之放流水還可放回河道進行清水補注，結合了清水、生態、景觀休憩等元素的好所在。

瓦磘溝礫間淨水設施主要是將空氣注入池槽裡，利用石頭與石頭間的縫隙，產生細微的氣泡來增加水中溶氧量，然後每顆石頭間會附著生物膜可以吃掉髒的東西，靠著這些礫石的作用，還有充足的空氣量使生物膜長的好，活力好可以吃掉更多的髒東西，而利用這種自然礫間的淨化方式，使水質變的非常清澈。

宋德仁表示，礫間淨水設施放流口清澈的水流中，隨時可見魚群洄游，此處「清」水讓居民得以「親」近。已經開放使用礫間曝氣處理場地面層休憩公園，除設有體健及兒童遊樂設施外，也是一個生態花卉公園。鄰接的岸邊綠帶空間，營造生態花園提供昆蟲蝴蝶及鳥類等生存棲地，同時保留現地原有的青蛙棲息地，設置青蛙生態池讓青蛙有活動的空間，並增設觀察平台，形塑成優質的親水休憩空間及生態環境教育的自然教室。

從小到大生長在這裡，看著它髒臭了數十年的居民陳先生說，自從市政府來做整治工程後，最近傍晚來這公園做運動散步，都可以聽到蟲鳴蛙叫聲此起彼落，好像來到鄉村夜晚農田裡的感覺，令人非常輕鬆自在，以前的臭水溝已不復見，感謝市府工程團隊給我們有條乾淨、美觀、生態的溪流。