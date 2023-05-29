國際原子能機構IAEA派出一支專業小組抵達東京，他們要對福島核子事故後，大量累積的輻射汙水排放計劃，進行最後的審查工作。雖然日本核能監理單位多次表示，輻射汙水僅有少量的氚水無法過濾，而且含量也極低，但是排放計劃仍然遭到當地漁業工作者、附近住戶與鄰國的強烈抗議。

美聯社報導，日本通產省(MITI)表示，IAEA的調查小組來自 11 個國家，他們將在為期5天的訪問期間，會見日本政府官員、東京電力公司高層人員，並參觀發生事故的福島第一核電廠。

福島事故後，收容含氚廢水的貯水櫃已經多到難以再收容，於是從2021 年4月，就宣布將要排入大海。將會進一步處理、稀釋至安全水準之後，再逐步排放。然而該計劃一直遭到當地漁業團體的強烈抗議，他們擔心安全和漁產品名聲受損。更大的阻力在鄰近國家，包括韓國、中國大陸和太平洋島國也提出了安全擔憂。

日本尋求國際原子能機構IAEA的幫助，由他們來審核與保證，確保排放水與過程都符合國際安全標準，試圖獲得其他國家的理解。

日本官員說，水將被處理到法規同意的可釋放程度，並先用大量海水進一步稀釋。而且會建造一支很長的放流管，以幾十年的時間，逐漸釋放到海洋中，使其對人類和海洋生物的衝擊非常的小。

2011 年 3 月 11 日發生的東日本大地震，以及後續的海嘯，摧毀了福島第一核電廠的備援冷卻系統，導致3座反應爐在隔天熔毀、釋放出大量輻射。那些反應爐內的冷卻水，積聚到反應爐槽的下方，抽出之後存放在1,000 個大型水櫃裡，將在 2024 年初裝滿。

日本官員表示，儲水櫃中的水不能一直如此擱著，必須清空，才有足夠的空間，為電廠的後續報廢手段騰出工作空間。