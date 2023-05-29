李玉璽（左起）、楊貴媚、製作人陳慧玲、温昇豪出席《最佳利益2-決戰利益》媒體茶敘。（群之噰傳播提供）

李玉璽接受心理諮商解決失眠苦、也幫助演技提升。（群之噰傳播提供）

楊貴媚出席《最佳利益2-決戰利益》媒體茶敘。（群之噰傳播提供）

温昇豪出席《最佳利益2-決戰利益》媒體茶敘。（群之噰傳播提供）

公視《最佳利益》2、3季現正熱播，製作人陳慧玲29日率温昇豪、楊貴媚、李玉璽出席媒體茶敘。李玉璽之前透露曾因睡眠問題求助心理諮商，坦言現況已經好很多，諮商頻率從每周一次到現在每個月兩次，號稱感情單身、沒有交往對象的他說，雖然年紀到了適婚年齡，也希望有穩定對象，但在諮商後就決定先好好愛自己，被開玩笑說他其實也算有穩定約會對象：「每月兩次跟已婚女諮商師談天！」

李玉璽說，現在的他變得比較會花時間感受自己，以前可能會刻意忽略或逃避負面情緒，沒有那一層感受，現在願意花時間跟自己的情緒相處，也對演戲有幫助，變得更能感同身受角色的痛苦，「那段時間睡不太好，嚴重時一周睡8小時，平均1天睡1小時，就是睡不著，心情上也沒有特別亢奮或特別難過，很平，卻睡不著。直到影響到工作，才開始做諮商 ，現在睡很好，今天早上甚至起不來！」

他說一旦心理問題被解開，穩定神經後，睡眠問題改善，他也比較有精神專心演戲，現在的他仍持續諮詢，只是頻率拉長，也比較會花時間面對、梳理情緒來源，探討焦慮為何一直存在身體或心裡面，「諮商對我幫助滿大，不管工作或生活，現在已經變成日常分享，因為我還不太擅長一直思考自己正在面臨什麼，所以就是跟諮商師用聊天方式，她問我什麼感覺、引導我，讓我發現小時候的創傷，慢慢解開小結。現在一、兩個月才會失眠一次，頻率比之前少很多」。

李玉璽在《最佳利益》首次挑戰形象差異大的角色，成為酒駕肇事逃逸的壞男孩，他為此真正學會開車：「18歲考到駕照，但沒真的上路開過，直到拍攝《最佳利益》才去練開車，當時剛好碰到疫情期間，路上沒什麼車，滿好練的。」拍完戲後他持續開車，常常「偷媽媽的車開」、甚至不讓媽媽開，由於家住山上，到市區一趟車資就要500多，現在開車更方便也省了不少車錢。

影后楊貴媚首次挑戰殺人角色，「第一次演殺人真的感覺很恐怖，這是一個生命在你的眼前，被你親手殺害，雖然是假的，還是覺得很恐怖。」她透露其實有漏網鏡頭，「最後我是抱著許進源（李玉璽飾）哭的，為自己哭、為對方母親哭泣，也為現在抱在懷裡不學好的孩子哭泣。」她看到網友說她「塞李玉璽毛巾的戲會不會殺太久」，「殺過人、犯過同樣的錯，經歷過才知道那個心理是什麼？她是法律人，她也知道這是犯法的，心裡會過不去，也會猶豫也會掙扎。」温昇豪也說：「沒有殺過人，你不會知道那需要下多大的決心。」

李玉璽談及頂著護頸、頭跟腳全部被包捆住的狀態下，與楊貴媚對戲、被她塞毛巾殺害，坦言真的很緊張，「在這個狀態下，反而更有助於我揣摩角色，被塞毛巾暗殺我時，全身想反抗同時又要做不出反抗，因此身體僵硬到飆汗，直到拍完收工才發現手術服都濕了，這是讓我全身狀態最緊繃的一場戲。」楊貴媚也稱讚李玉璽很敬業：「玉璽的床戲躺了一整天都沒有再起來，直到我把他殺了。」李玉璽笑說：「躺著不好賺。」

温昇豪前陣子長針眼才剛痊癒，昨又被發現頭頸不能轉，原來前一天他因為打個噴嚏就落枕！他苦笑說：「打噴嚏速度等於一台F1賽車時速，約300多公里的速度，如果沒有保護好很容易拉傷！」坦言自己已經是習慣性落枕。

記者會上談及天心飾演的律師方箏和温昇豪飾演的趙立廷的復合話題，温昇豪笑說「她應該放開心，建議去諮商」，才剛跟媒體侃侃而談心理諮商話題的李玉璽反應很快地接著說「等一下就傳Line給她（天心）」。温昇豪更對角色的人設跟製作人陳慧玲開啟辯論，陳慧玲維護天心所飾演的方箏：「誰叫立廷第一季要出軌、劈腿，讓方箏失去對立廷的信任。」温昇豪馬上護航趙立廷，說他在第一季做這件事是為了辦案，不是出軌是「用身體交換情報，為了幹大事而不拘小節」，也笑說「今天是律師上身了，感謝現場各位媒體作為陪審團出席」，楊貴媚也角色上身笑說：「昇豪律師上身，看起來辯論能力略勝製作人，作為大學的法律教授，老師很有面子。」