為提升雙溪地區救災救護能量，新北市政府29日上午舉行新北消防局「第六救災救護大隊雙溪分隊新建工程」動土典禮，由新北市副祕書長張其強主持。這個新的消防廳舍總工程費1億餘元，預計將於明年完工。

新北市消防局第六大隊表示，雙溪分隊於民國70年由住宅改建，廳舍老舊，使用空間僅167坪，且鄰近台鐵宜蘭線高架行經路徑環境吵雜，已無法提供完善的執勤及訓練環境。

為發揮更好的勤務效能，新北市消防局在雙平段興建地上4層樓的新廳舍，總樓地板面積445坪，約為舊有廳舍的3倍，除大型救災車輛停車空間外，更打造室內的體能訓練室及利用屋突層作為開放式訓練空間，並具備72小時不斷電的功能。

新北市消防局表示，新的雙溪分隊廳舍總工程費1億549萬2000元整，預計113年完工，可以大幅提升山難、溺水等多元型態災害的救援能力，同時可提供當地民眾更便利的洽公空間及消防同仁更完善的執勤環境。

新北市副祕書長張其強表示，自新北市長侯友宜上任以來，已完成8處消防廳舍啟用（萬里、石門、大埔分隊暨搜救犬基地、國光、中和、第五大隊暨車輛保養中心、坪林及鳳鳴分隊），另包含今日動土的雙溪分隊外，尚有2處興建中（貢寮及頂埔分隊）及4處規畫中（汐止、莒光、泰山及淡海分隊）。

張其強除感謝消防署的經費補助外，也特別感謝所有消防、義消夥伴守護市民安全的辛勞付出，讓本市的OHCA康復出院率提升達到11.41％，並期許大家繼續同心齊力、攜手打拚，為市民打造「安居樂業」的環境，讓人民安心，社會安定。