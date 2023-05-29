2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而根據《美麗島電子報》今（29）日公開的最新民調可以看到，代表民進黨出戰的副總統賴清德支持度達35.8％，位居第二的則是代表民眾黨參選的柯文哲，支持度為25.9％，而國民黨的侯友宜僅剩18.3％。對此，前立委郭正亮29日就表示，「侯友宜的民調之所以跌，在於國民黨初選選後沒整合好，加上侯友宜對重大議題沒講清楚」，引發討論。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中提到，對於民調的變化他認為原因有點複雜，「侯友宜的民調之所以跌，在於國民黨初選選後沒整合好，加上侯友宜對重大議題沒講清楚，本來對侯友宜有利的，就會變成對你不利的樣子，這方面就會惹毛了知識藍和經濟選民，再來就是侯友宜對年輕人沒有吸引力，很多人就會跑到柯文哲那邊，所以柯文哲才會上升」。

郭正亮坦言，總統大選一定要有政策的差異，比如兩岸、核電，因為台灣的能源政策會有問題。郭正亮更指出，「在台大學生質問賴清德能源問題的時候，賴清德就結巴了，這邊就已經卡到了，侯友宜卻沒有趁勢出來攻擊」，郭正亮認為，因為侯友宜9月才要請假，而這份民調對他是警鐘，就是告訴侯友宜說「你沒那麼樂觀，事實上很難選的」。

郭正亮最後更強調，「賴清德跟柯文哲是全天候在選，而侯友宜給人家的感覺是躲閃，因為老百姓對民進黨不滿，要下架民進黨，人家在找的是一個挑戰力夠強、願意政黨對決，然後政策做對比的候選人，侯友宜卻沒有一點展現出來，只有展現出執行力，那當行政院長好不好？」