男星任賢齊除了推出多首大熱歌曲，舉凡〈對摺〉、〈外婆的澎湖灣 2015〉等，更跨足戲劇、綜藝，影視歌三棲的他成績不俗。近期，他在大陸展開巡迴演唱會，沒想到在互動環節時，有位粉絲透露自己22年前被他所救，感人發言在陸網上流傳後，引發網友討論。

任賢齊近期在多地展開巡迴演唱會，日前前往瀋陽站時，有位女粉絲透露她過往的故事，指出自己於22年前，還是1歲多的小女嬰時，因家境困難，使家人們無法將罹患先天性心臟病的自己送醫動手術。誰料當時任賢齊在前往瀋陽演唱會的途中看見報紙，並捐了3萬塊錢（約新台幣13萬元），使她能動手術撿回一命，因此一直想當面和任賢齊表達謝意。

等到女粉絲說完自己的故事，除了現場激動不已，連連歡呼外，任賢齊也驚訝回應：「你長這麼大了。」並直言：「很開心看到你現在這麼健康，如果未來有能力，希望我們能一同將這份愛傳遞出去。」事後，女粉絲也點了首《不要變》，希望不只他們之間的愛不變，「人間的大愛也不會變。」

相關畫面也在陸網上流傳，不少人被這段溫馨故事感動，紛紛留言：「眼睛流淚了，任賢齊也太暖心了」、「小齊哥人真的很好，很溫暖的一個人」、「上次還看到任賢齊幫忙尋人的新聞，他真的是一個很好的人」、「上次也只有他去關心一個被嘲笑的女嘉賓。」