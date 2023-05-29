大陸38歲男星岳雲鵬是相聲社團「德雲社」成員之一，講相聲功力一流，很快受到許多聽眾喜愛，除此之外他也跨界參與影視作品；近日他錄製綜藝節目，卻有粉絲在馬路上追著藝人的車輛奔跑拍攝，不顧道路安全的行為全被他拍下來發到網上，該起事件掀起網友熱議。

男星岳雲鵬今（29）日錄製綜藝節目《極限挑戰》，他在平台「快手」曬出一段影片，只見一位長髮粉絲在馬路上狂奔，跑的同時不忘舉起手機拍攝，幸好對向車道無車，否則可能面臨危險，對此在車上的人討論該粉絲行為「你看這，讓她別跑了，這個人（被車）壓了算誰的（責任）？師傅你讓他們先停」，影片曝光後，不少人表示：「無論是誰這種行為都很危險」、「應該是代拍之類的，這是她的工作吧」、「手機晃成這樣能拍到個啥」、「我以為是粉絲開車追他跑…」、「不管拍誰，這個行為都好惡劣」。

事實上，除了這起案例，過去大陸還有不少極端追星的事件，日前大陸男星王一博搭飛機時遇到一名瘋狂粉絲，女子一上飛機就跪在王一博面前大喊「陛下，我愛你，受臣妾一拜」，王一博身邊工作人員想將她拉起來，但女子掙扎後仍繼續大喊，後來其他乘客看不下去試圖阻止，卻被該女子大罵，最後甚至大打出手，飛機落地後就叫了警察和救護車，行徑相當誇張。