台電與新北市府因核一場室外乾式貯存槽水保計畫爭論10年，台電提行政訴訟，高等行政法院3月判決台電勝訴，新北市府已決定不再上訴。新北市府表示，全案都是因經濟部才卡關，台電自2018年至今，水保計畫都沒有再送新北市府「根本無從核定」，台電承諾室外乾貯屬室內乾貯設施完成前的過渡時期使用，也請台電盡速提訟水保計畫，會依法院判決予以核定，也呼籲經濟部務必做好監督管理工作，確保核能除役安全。

宣判日期是3月16日，依照行政訴訟法規定，市府在收到判決書日起算20天內須提起上訴，市府最後未再上訴，放棄時間約落4月初左右。

核一廠室外乾式貯存水保計畫2013年完工，但因二次變更設計許可，新北市府與台電對於水保補正計畫來回多次，台電最後訴諸行政訴訟，在台北高等行政法院3月16日判決台電勝訴後，最新消息傳出新北市府已決定不再上訴。

新北市府表示，是經濟部卡關，台電自2018年至今水保計畫都未提送，計畫沒來，市府根本無從核定，市府一直強調將依規定嚴謹審查。

市府指出，台北高等行政法院判決認為，台電的水保申請案已經符合法規標準，判決新北市府應該予以核定水保計畫。另台北高等行政法院判決認為，原能會才是「貯存設施安全性」的主管機關，新北市政府不應過大審查範圍。

新北市府表示，台電承諾室外乾貯屬室內乾貯設施完成前的過渡時期使用。請台電盡速提訟水保計畫，我們會依法院判決予以核定。也呼籲經濟部務必做好監督管理工作，確保核能除役安全。