疫情推升家用網路需求，大豐有線電視看準民眾生活及消費型態改變，全力推廣『大大寬頻』品牌，主打具有大頻寬、高傳輸速度及長傳送距離等優點之FTTH架構，深獲消費者好評，去年底寬頻用戶達到13.8萬戶，年增長近1.5萬戶，連續三年成長突破10％，寬頻滲透率更一舉突破60％，並仍持續成長中。

大豐電今(29)日召開股東常會，本次股東常會除報告2022年度營業及財務情形外，並承認及討論該年度決算表冊及盈餘分派案，將發放現金股利每股3元現金(含每股2.95元及以資本公積每股配發0.05元)，以感謝股東長久以來的支持與鼓勵。

大豐電董事長張銘志強調，「今年度的目標除了踩穩步伐，維持業績成長動能外，對於產品功能與品質的開發進步將持續努力。為因應5G時代來臨，大豐已開始佈局10G PON設備之建設及應用，未來將積極與電信商擴大合作面向，並偕同開發各類相關應用服務及業務，期許在5G物聯網起飛時代占有一席之地。同時，大豐一向秉持以客為尊之企業文化，大豐及子公司台灣數位寬頻、新高雄有線電視在新北市及高雄市均獲得有線電視收視服務滿意度調查前三名之殊榮。用戶的支持是大豐成長的重要動能，在成為業界第一之前，絕不懈怠。」

大豐電自去年起與在台中、桃竹苗等地區擁有近70萬有線電視用戶的台灣寬頻通訊有線電視集團(TBC)攜手結盟，共同推廣『大大寬頻』品牌，並結合OTT加值服務於t.Gateway 4K機上盒獨家上架Amazon Prime Video影音內容。大豐電發言人劉家君說，「雖然目前並不是每個縣市都能夠使用到『大大寬頻』的產品和服務，但我們的目標就是讓『大大寬頻』成為全台消費者心中首選家用寬頻品牌，未來會積極提升品牌知名度和覆蓋率。」

根據財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)公布之《2022台灣網路報告》調查結果顯示，台灣約2成的民眾無時無刻都在上網，而使用行動及固網混合上網普及率達62.75％，僅使用行動上網的族群約占18.72％，也是首次行動寬頻普及率超越固網寬頻普及率。

大豐電發言人劉家君指出，「行網和固網各有優劣，會根據個別消費者的使用習慣、型態和環境有所差異，考量5G上網普及率躍升及消費者手機使用行為改變，大豐電在去年開始與台灣大哥大合作推出『好速成雙』方案，主攻一個服務、雙重享受，成功拓展用戶客群。」在既有的有線電視業務收入基礎及光纖網路服務效果加乘之下，大豐已連續四年營收突破20億大關，去年度合併營收達20.1億元，為歷年新高，稅後淨利達5.1億元、EPS3.48元，整體營運績效穩健發展。寬頻用戶的增長也成為主要營收創高動能，寬頻收入達5.8億元，較去年同期成長14％。