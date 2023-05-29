女隊友在看戲？日前基隆市某商旅內，發現有3女1男開毒趴喧鬧不已，因此請來員警協助逮人，然而，網路上流傳1段影片，是其中1名女子遭上銬時，不斷對著男、女警叫囂，失控的行為也讓男警以強制手段壓制，但一旁女警「未顯現強勢態度作為」，也讓網友質疑「那位女警是來督察的嗎？」、「這個女警很狀況外唷」，對此，基隆市警察局第二分局也回應表示將對女警加強教育訓練。

一名男子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並轉傳1段1分多鐘影片，從影片中可見，有名妙齡女子遭男警直接「大外割」壓制在地，並且將女子翻至背面後，用摔膝將女子頂住，而一旁的女警拿出手銬要將失控女上銬，不料，在上銬過程中，該女子朝男警臉部突堤腳一踹，差點就將男警警帽踢掉，在2名員警合力之下，總算將失控、叫囂女子順利上銬，然而要將該女子送進警車前，仍不斷對著2名員警叫囂；對此，原PO也針對影片內容表示「支持警察」。

女子不斷對員警叫囂，以及抵抗，疑似不慎將內衣外露。（翻攝自影片）

而這段影片也讓網友質疑一旁的女警「無作為」，紛紛留言表示「這女警是等拍照IG打卡是吧」、「女警『裝飾用』？」、「我就說女警只能開罰單」、「那位女警是來督察的嗎？」、「那個女警是在幹嘛？上銬也慢吞吞的」、「這個女警很狀況外唷」、「旁邊的女隊友在看戲？」、「女警是還在實習嗎？還是在看戲...」。

這起事件是發生在26日上午，基隆市某商務旅館內，對著員警叫囂的蔡姓女子，和2名女友人及1名男友人開毒趴，因喧鬧不已，商務旅館要求警方協助，而警方要將蔡女帶回派出所前，遭到不斷叫囂，甚至想動手襲警，蔡女便遭警方以強制手段壓制，並依涉犯毒品危害防制條例、妨礙公務罪，移請基隆地檢署偵辦。

另外對於網友質疑「一旁女警無作為」部分，基隆市警察局第二分局表示，女警雖共同執行，惟未顯現強勢態度作為，將加強教育訓練。

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