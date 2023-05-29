公路總局今晚表示，因應颱風瑪娃可能帶來豪雨，目前研判可能管制濱海、蘇花公路、北橫、中橫及南橫等省道8處路段。

中央氣象局今晚發布颱風瑪娃海上颱風警報，公路總局應變中心也在晚間同步二級開設。

公路總局指出，依最新情資顯示，目前東部沿海已有長浪，5月30日夜間至6月1日，宜花東山區、雪山山脈東北端、恆春半島有豪雨。

公路總局根據氣象局定量降水預報研判，可能實施管制路段，包括：台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫支線）、台8線（中橫公路東段）、台9線（蘇花公路、南迴公路）、台9丁線及台11線（海岸公路）、台20線（南橫公路東段）。

公路總局表示，實際管制將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路總局也分析可能管制路段情境並盤點排水設施，重點監控路段橋梁巡查、易致災路段阻斷後的替代路線資訊與現場指示導引牌面等整備作業，並派員駐點守視、定時巡查。（編輯：張雅淨）1120529