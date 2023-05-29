新加坡再過幾個月就將舉行總統選舉，新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）周一（29日）在臉書發文表示，她經過非常慎重的考慮，決定不尋求連任。她對於過去6年來擔任新加坡第8任總統，感到非常榮幸，稱「這段經歷令我深受啟發，同時也讓人感到謙卑。」

據新加坡媒體《聯合早報》報導，哈莉瑪2017年在新加坡首個為特定族群保留的總統選舉中，作為唯一合格候選人，以及在沒有對手的情況下當選第8任總統，也是新加坡首名女總統；她將在今年9月13日任滿。星國總統府同日發布哈莉瑪的聲明全文，哈莉瑪在聲明中提到，在2017年就任時，就意識到總統肩負的重責大任，並已盡力履行這些職責。

哈莉瑪說，她的目標是協助創造一個更有愛心和同情心的社會，「我很高興我在這個旅程中從來都不是孤軍作戰。我得到了許多強烈認同這個信念的新加坡人的支持。我們同心協力，強化了社區的聲音，提升了那些最需要幫助的人的生活，尤其是我們當中的弱勢群體。」

哈莉瑪形容，總統是國家的最高職務，也是新加坡民主制度中一個關鍵機構。她說，「總統發揮的團結角色，與政府緊密合作以保障新加坡未來，向來對我國成功至關重要，並且隨著我們在更混亂和動盪的世界裡找尋方向，在未來將更重要。」

她感謝所有新加坡人在她任內給予的信任、理解和善意。許多社區、社會和商業組織，對於建設一個更好的新加坡所懷抱的信念和熱情，也啟發了她。

哈莉瑪在聲明的最後說，自己非常幸運，有這個機會以新加坡總統的身分服務所有新加坡人，不分種族、言語和社會地位。哈莉瑪也感謝夫婿穆罕默德和家人在她擔任總統期間的不懈支持。