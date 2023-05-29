大陸航母山東艦日前突破第一島鏈，航行距離美軍關島基地僅710公里；27日則通過台灣海峽，沿中線以西北駛。另外遼寧艦副艦長陸強強也表示，現在遼寧艦要從原來的訓練艦轉變為戰鬥艦。對此，退役少將栗正傑29日就表示，「若2026、2027山東艦跟遼寧艦成軍，形成一個戰鬥艦，他們不會對付台灣的，對付的就是美軍」，引發討論。

栗正傑29日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我們建軍，陸軍一年就可以建立、空軍十年、海軍百年，尤其要成立一艘航空母艦，讓它形成戰力的話，其實它的部門很細，有輪機系統、戰管系統、武器系統、還有三餐吃飯的廚師等等，這些都需要很長的訓練時間」，栗正傑更強調，現在訓練完之後，以山東艦來說，這些訓練成熟的操作手，分到其他軍艦去的話，其實就可以很快形成作戰能力，「所以從訓練艦轉成戰鬥艦，船還是那艘，只是說現在可以執行作戰任務，在訓練艦的時候還沒辦法執行作戰任務，差別在這個地方」。

栗正傑更提到，若2026、2027山東艦跟遼寧艦成軍，形成一個戰鬥艦，「他們不會對付台灣的，對付的就是美軍」，栗正傑認為，中國大陸對付台灣用火箭就打得到了，這兩艘軍艦的成軍是要到太平洋，「去跟美國在太平洋爭霸，甚至於護衛中國大陸南海的九段線，甚至於爾後到印度洋那邊去，對付台灣不需要用到這種軍艦」。

栗正傑最後更說，中國大陸的航空母艦根本就不會靠近台灣，「一定是遠離台灣的，加上也不會只有一艘航空母艦，一定也會有護衛艦，上面的這些武器不會用來對付台灣，可能對付是美軍，要奪島的時候反拒止的武器，才會用到航空母艦」。