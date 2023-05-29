（取自微博）

中國大陸航母福建號的飛行甲板上被網友質疑出現疑似裂縫的情形，香港《東網》引述大陸媒體分析，「可能因甲板上放置一些物品，在衞星成像後畫面失真，或艦上一些設施未完全安裝到位，甚至只是塗層龜裂」。也有網友推測是人員排列在陽光下的陰影，政治評論員謝寒冰認為不太可能是裂縫，應該找一些更確實的證據！

根據香港《東網》今（29）日報導，有網友從Google Earth衛星照片，發現中國大陸航母福建號的飛行甲板上出現疑似裂縫的情形，因而引發討論。《東網》引述大陸媒體稱，「出現裂缝的可能性基本不存在」。

《東網》報導，據傳福建號當時停泊在上海長興島圓沙港碼頭，飛行甲板後方發現疑似兩條裂縫，一條呈現不規則的L形，另一條則是呈一字形。媒體從外觀上判斷，認為照片中的應為福建號。

《東網》引述大陸媒體分析，「可能因甲板上放置一些物品，在衞星成像後畫面失真，或艦上一些設施未完全安裝到位，甚至只是塗層龜裂」。

有網友解釋，飛行甲板需要人員排成一列密集工作（FOD），當人員排成一列，在陽光下看起來像連續黑影，從鳥瞰的角度，就成了一條彎曲的裂縫。

政治評論員謝寒冰今在中天電視政論節目《盧秀芳辣晚報》中認為不太可能是裂縫，因為裂縫出現在兩個不同的位置，一個在船尾、一個在船的中段。船尾出現裂縫的時候，中段就不見了；中段出現裂縫的時候，船尾就不見了。

謝寒冰直言，怎麼樣看都不像是鋼板破裂，且福建號航母還沒開始艦載機測試，還沒經過重壓，為何會出現裂縫？是不是應該找一些更確實的證據！