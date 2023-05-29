日本女星谷花音5歲出道，在人氣日劇《媽媽們的戰爭》、《全開女孩》中演出，媲美混血兒的精緻臉蛋，讓她獲得「最美童星」封號，未來發展備受期待。今年5月初谷花音才過19歲生日，但現況卻被質疑長歪，肉肉臉讓人差點認不出，美貌不再且人氣也不如前，讓不少觀眾感到惋惜。

谷花音從童星時期開始闖蕩演藝圈，出眾外貌加上超高人氣，原本被視為長大會像女神佐佐木希一樣，但隨著年紀增長，谷花音長相也少了小時候的靈氣，儘管成長過程中仍有一些戲劇作品，聲勢卻大不如前；今年5月初谷花音在IG曬出19歲生日慶祝的照片，比嬰兒肥還圓潤的肉肉臉，讓網友差點認不出。

不少看過谷花音小時候長相和演技的資深觀眾，認為她只要身材管理做好，瘦身成功的話，以她的精湛演技，還是有機會在演藝圈闖出好成績，「記得谷花音超會哭，5秒落淚嚇死人」、「漂亮又會演的童星，現在可惜了，趕快瘦下來」、「還是很可愛啊，比普通人還優了，加油加油」。

谷花音4歲就以驚人美貌被經紀公司簽下，5歲正式出道，當時在許多人氣日劇中都能見到她的身影，還是廠商爭相邀請的廣告代言人，還與另一名童星鈴木福主持富士電視台招牌兒童節目「Beポンキッキーズ」，足見她當時人氣有多誇張。