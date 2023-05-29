陽明春天連續2年榮獲《米其林綠星》殊榮，5月還拿下蔬食界米其林《綠．蔬食評鑑指南》最高的三星榮譽。（陽明春天提供）

「紅豆冰心粽」香甜不膩，冰涼消暑；5月底前購買2包，每包特價383元。（陽明春天提供）

端午佳節將屆，餐飲業者紛紛推出各式特色粽子搶攻端午商機。蟬聯兩屆《米其林綠星》的「陽明春天」，因應端午節，也推出鹹、甜風味的星級端午粽搶市，5月31日前，購買單一口味2包以上的端午粽，即可享有早鳥優惠價。

「陽明春天」推廣蔬食與永續飲食理念，並將其巧妙融入餐桌的文創體驗中，2021年起連續兩年榮獲《米其林綠星》殊榮；今年5月中旬，蔬食界的米其林《綠．蔬食評鑑指南》，「陽明春天」也摘下最高的三星榮譽，堪稱「得獎常勝軍」。

為讓蔬食者也能享用到美味的素粽，「陽明春天」推出由米其林星廚把關、年年熱銷的「香菇栗子粽」，這款粽子選用了栗子、北港花生、埔里香菇以及大豆植物肉作為餡料，提供了豐富的蛋白質。多種餡料與糯米均勻拌炒後包裹成粽子，再透過熱水煮熟，使粽子保持著獨特的口感和香氣，吃起來內餡飽滿、糯米Q彈，口感軟嫩細緻，不含過多油脂，是屬於清爽口感的粽子。每包5顆，售價450元；5月31日前，2包合購，每包特價385元。

此外，業者還推出了大小朋友都喜歡的「紅豆冰心粽」，Q彈的外皮帶著冰涼的口感，內餡包覆萬丹紅豆，香甜不膩，冰涼消暑。每包10顆，售價408元；5月底前購買2包，每包特價383元。即日起至6月15日，民眾可透過品牌網路商店或實體門市訂購。