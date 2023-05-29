星期一，俄羅斯再次以彈道飛彈、無人機和巡航飛彈挑戰基輔的防空網，稍微有區別的是，星期一的空襲是在接近中午的時候發生，藍色的天空是好幾道飛彈留下的白煙，基輔人則趕緊躲在地下鐵避難。

美聯社報導，據烏克蘭總司令札盧日內(Valerii Zaluznyi)稱，這場空襲從上午 11 點30分左右，俄軍向基輔發射了11枚伊斯坎德爾彈道飛彈，和各種巡弋飛彈。所幸，所有的威脅都被防空系統擊落，從街道上可以看到城市上空的藍天，冒出陣陣白煙。

基輔軍方表示，被攔截的飛彈碎片落在基輔中部和北部地區，有一枚落在道路中央，還有一些落在建築物屋頂上並引發火災，至少造成一名平民受傷。

俄羅斯改從白天空襲，基輔市民躲在地鐵裡。(圖/美聯社)

烏克蘭空軍發言人在當地電視台表示，俄羅斯的飛彈是從基輔的北方發射的，但是不能確定發射地點，是俄羅斯領土還是白俄羅斯領土。

俄羅斯國防部表示，他們的的空襲是針對烏克蘭空軍基，並且成功的摧毀了敵軍(這裡是指烏克蘭)指揮所、雷達、飛機和彈藥庫。俄國的報告有提到任何關於襲擊城市或平民區的事情。

天上留下的飛彈白煙，大多是烏克蘭防空飛彈的尾跡。(圖/美聯社)

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)發表例行性質的外交警告，表示「對平民地區的空襲，已構成國際法定義的戰爭罪。」

「俄羅斯對和平的烏克蘭城市，不斷的發起無人機、飛彈襲擊，無論這種事情變得多麼頻繁，我們都不能逐漸習慣，還是要強調這是戰爭罪。」

基輔軍政部門負責人波普科 (Serhii Popko) 表示，就在前天(星期六)晚上，俄羅斯用極大量的無人機、巡弋飛彈轟炸了基輔，這是本月迄今為止基輔遭受的第 15 次夜間空襲，不過多數都被烏克蘭防空系統擊落，基輔僅有1人死亡。

近幾個月來，烏克蘭從其西方盟友接收了好幾種先進的防空系統，從獵豹防空砲車開始，再到NASAM中程防空飛彈，不久前又取得愛國者2、3型防空系統，輔的防空網逐步完備，很快也遇到克里姆林宮的極端考驗。

烏克蘭軍情局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)表示，基輔不會白白埃炸，會做出相應的回擊。他說「那些試圖恐嚇我們的傢伙，很快就會對他們的行為後悔。我們不會白白挨打，大家會看到我們的反擊。」