民眾申辦護照大排長龍，外傳外交部中部辦事申辦護照排隊現場有人販賣號碼牌牟利，外交部今晚表示，經查這是發生於今年4月底的舊案，外交部當時已立即向警局備案，迄今未再有類似情事發生。外交部領事事務局也已利用各種管道，籲請民眾勿購買來路不明的號碼牌，以保障自身權益。

外交部發言人劉永健指出，外交部領事事務局曾於4月26日接獲民眾舉報指稱，在外交部中部辦事處申辦護照時，曾目睹有人在排隊現場兜售排隊號碼牌的現象。該局獲悉後，為釐清真相，當日即聯繫該辦事處進行瞭解，除於第一時間與檢舉民眾詢問及說明外，並立即進行內部調查，確認是不肖民眾採取不當牟利的個人行為。

他說，外交部對民眾4月檢舉情事甚為重視，已要求領事事務局及各辦事處務必確實管控號碼牌發放，並嚴加注意有無民眾藉以牟利的情形；而中部辦事處對於少數不肖民眾的行為，也於民眾檢舉當下立刻向警局備案，倘再發生類似情事，也將請警方協處。

劉永健表示，迄至目前為止，外交部未再聞有民眾利用護照申請量大，藉機販售號碼牌牟利的情形。為防範此類情事再度發生，外交部領事事務局已利用各種管道，如網頁說明、櫃檯跑馬燈及張貼公告等，籲請民眾勿購買來路不明的號碼牌，以保障自身權益。