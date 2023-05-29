彰化縣第3選區立委之爭，民進黨人選尚未底定，地方傳出可能徵召總統府資政吳晟女兒吳音寧，對戰現任國民黨立委謝衣鳳。吳音寧對此表示，如果真的需要她站出來，為自己故鄉，她願意站出來。前立委蔡正元29日在《新聞大白話》節目表示，民進黨主席賴清德需要有聲量的人選，並排除曾攻擊過他的網軍，依此邏輯提名。吳音寧父親吳晟有本土文學聲望，吳家在彰化也有一定影響力，國民黨若對戰吳音寧絕不能輕忽。

蔡正元表示，賴清德擺出來的立委提名名單，其實有很重要的功能，第一個，提名的對象要引起社會高度的關注，不能沒有人討論。第二個，他認為要在特殊的選區提名這些人，讓他可以不用花工夫去拉拔那些基層的政治工作者，「你怎麼工作了老半天都沒聲量、人家都不認識你？」第三個，因為很多基層工作者是身兼蔡英文的網軍，這些人在2019年攻擊過他，所以要排除掉。「賴清德是何許人也，怎麼會不心知肚明呢？」

「那些人YT、臉書都沒有人看，你選什麼立委？」蔡正元提到，徐巧芯經營多辛苦，才讓大家認識她。李正皓跟徐巧芯同時出來的，整天在綠媒講東講西，「對錯是非不管，大家認得嘛！」基層工作者又不像王世堅跳過海，大家認得你，民主社會就是要引起大家注目，不然芸芸眾生這麼多候選人，誰認識你是阿貓還是阿狗？這是賴清德提名的邏輯，但是有一些人選，批評歸批評，國民黨也不得不小心，比如說吳音寧。

蔡正元指出，吳音寧在台北市絕對是一個毒藥，選任何一區的立委絕對掛掉。但是她在彰化不一樣，畢竟吳家在彰化是有一定的地盤上的影響力，這一點不能否認。如果她對國民黨打一個沒錢對有錢、佃農對地主，這個戲演起來就很難講了，會比林靜儀對顏寬恒更精采也說不一定。

「所以這個絕對不能輕忽，國民黨不能想說，吳音寧在台北被我們打掛了！」蔡正元強調，她的爸爸吳晟號稱農民詩人，是民進黨最標準意識形態所起用的一個人，在台灣本土文學有一定的聲浪，所以這種角色反而不能夠輕忽。