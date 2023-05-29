許多人都會到美式賣場好市多採購零嘴。一位媽媽近日在好市多買了一罐有機腰果，回家後卻發現腰果口感很濕潤、不合她的胃口，因此一直塵封放到快過期，近日她才想到「會不會這款是未烘烤的天然腰果」，結果烘烤後的口感讓她感到相當驚艷。不過貼文曝光後，許多網友笑說其實包裝上的英文就清楚載明，該款腰果未加鹽、未烘烤，是原PO不識英文字！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她買了好市多自有品牌的科克蘭有機原味腰果，「口感吃起來不是脆脆的，是有點像餅乾受潮的口感，潤潤（台語，濕軟）的」，所以開封後一直放在櫃子裡。

直到最近腰果快過期，原PO才想到她可能買到未烘烤的天然腰果，果然放進氣炸烤箱烘烤後，腰果散發出香氣，且口感又香又脆帶有微微甜味，讓原PO大讚「真的給了這腰果新生命」，如今完全不用害怕吃不完腰果，反而得擔心吃不夠。

對此，許多網友紛紛回應，「生腰果可以生吃，冷凍再拿出來吃，或跟食物一起煮配色也很方便，只有這款沒有油耗味，我都固定買這個」、「原來是生的，難怪不會脆脆了，我誤會它了」、「這是生腰果當然要低溫烘焙才能吃」、「它其實有講⋯」、「因為上面有寫Unroasted（未烘烤）」、「終於有人懂無烘烤的意思了」。