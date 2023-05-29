大陸女星金子涵昔以曾奪下第15屆美國華裔小姐競選季軍，後出演選秀節目《青春有你2》，雖以第11名的成績惜敗其他參賽者，但日後則以女子團體NAME的成員身分出道，人氣不俗。誰料出道後卻被網友稱「身材走樣」而遭受不少抨擊聲浪，近期她曬出練舞短片，再度引發討論聲浪。

金子涵過往在《青春有你2》因顏值出眾，且實力不俗，擁有不少粉絲支持，雖然當時以第11名的成績未能出道，但日後仍以女子團體成員的身分在演藝圈活躍，並跨足戲劇、綜藝，星路備受看好。誰料人紅是非多，日後金子涵卻捲入不少風波之中，舉凡「不懂待人處事」、「身材走樣」、「節目上無表現力」、「演戲僅是背台詞」等，負面聲浪頻傳。

近日，平時喜歡在社群上與粉絲們分享生活日常的金子涵，在微博上曬出一則練舞短片，只見畫面中她內裡身穿黑色短馬甲，配上同色上衣以及緊身長褲，在鏡頭前扭腰擺臀、嗨跳熱舞，充斥著女神魅力的性感模樣讓不少粉絲看得相當過癮，然而，卻也有人指出，金子涵不僅看似「身材變得豐腴」且「舞姿僵硬、沒有美感」，在陸網上掀起兩極爭議。

相關畫面在陸網上流傳後，有網友不認可她的舞蹈，留言：「她自從離開青你2後就變得好離譜」、「她的舞蹈感覺因為不自信變得像軍體拳與健身操的結合」、「沒了長髮造型，加上有點變胖、臉變寬，上鏡後就不行了」、「感覺你這樣的心態不適合演藝圈，還是退圈吧，對你比較好。」不過，也有網友幫金子涵緩頰，表示：「她的美貌可是能迷倒一片人的」、「感覺也沒那麼差啊，為何大家都罵得那麼嚴重」、「人家努力練習的舞蹈，不是讓你來踩上一腳的。」