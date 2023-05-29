美中貿易戰對全球影響巨大，兩邊大撒錢補貼多項戰略產業，擴大自身競爭力。根據英國內部文件顯示，美中貿易戰已經嚴重打擊英國經濟，政府無法比照兩個大國全面性補貼的做法，應該在部分領域建立「相對優勢」，例如人工智慧或量子運算。

泰晤士報報導，這份流出的英國政府內部文件指出，拜登去年宣布在氣候及能源項目，投入3690億美元的資金補貼，有鑑於此，英國需要增加更多的經濟干預措施。

文件告訴首相蘇納克（Rishi Sunak），隨著緊張局勢加劇，英國需要在經濟中特定領域建立「相對優勢」，例如人工智慧和量子運算等，並從貿易戰中得利，而不是採取全面性補貼的方式。

文件指出，英國不需要採取像美國、歐盟和大陸相同的做法，進行大規模的產業政策，因為英國只是 「主要貿易集團外的中等規模經濟體」。文件還強調，英國不具備與世界超級大國相等的財政及經濟實力。

除此之外，文件還提到，受到美國出口管控的限制，英國也不得不與大陸供應鏈保持距離，例如半導體產業等，都因此需要政府數百億英鎊的支持。

巴克萊銀行執行長C.S. Venkatakrishnan呼籲蘇納克制定「穩健又協調的產業政策」，並稱英國需要重回其對商業友好的根本，「英國七年前公投決定脫歐，但卻未能確立新的全球貿易關係。」