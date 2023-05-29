疫情逐漸和緩，世衛及國內外官署紛紛宣布疫情進入新時代，依現旅遊市場訊息，因疫情延宕三年，觀光行業航班、從業人員建置及相關配套大亂，離市場真正復原尚有一大段路要走。目前只有四家產險─安達、臺產、旺旺友聯產以及華南產的海外旅綜險有含法定傳染病保障。

旺旺友聯健康傷害保險部表示，該公司是極少數有能力在國門開放初期，即同時規劃海外突發疾病醫療雙軌選項的公司(即可選保包含或不包含法定傳染病)。在室內外陸續脫下口罩，法定傳染病新冠疫情已走入歷史之時，國人可重新依自身需求思考是否選保法定傳染病的疾病醫療附約。

旺旺友聯指出，現市面上含法定傳染病醫療附約上限大致可分50、100、150萬元三區間，友聯產險除評估國人需求，領先推出150萬元的市場最高保額外，也建議民眾無論選擇那一家保險公司，中壯族群疾病醫療附約至少應維持100萬元保額，主要係考量突發疾病並非只有新冠肺炎，可能發生者還有腦中風、心肌梗塞等不預期疾病，若不清楚保險公司規範，萬一選保過低保額，一旦遇上腦中風、心肌梗塞時，不足的保障在未能提供足夠保護下，可能造成家庭不可預期的嚴重損失。