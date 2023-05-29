《選罷法》納入排黑條款，日前三讀通過，有人提出違憲質疑，民眾黨主席柯文哲28日表態不支持此次《選罷法》修法，更稱「乾脆犯小罪就全部槍斃」。對此，前立委沈富雄29日就表示「《選罷法》修改，柯文哲反對的道理是『如果要這樣，那所有犯小罪的，通通抓起來槍斃』」，這讓沈富雄氣炸，「講這樣的話，是沒有資格當台灣的總統的」，引發討論。

2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而根據《美麗島電子報》29日公開的最新民調可以看到，代表民進黨出戰的副總統賴清德支持度達35.8％，位居第二的則是代表民眾黨參選的柯文哲，支持度為25.9％，而國民黨的侯友宜僅剩18.3％。

沈富雄29日在廣播節目《POP大國民》中表示，「這個民調對我來講有點意外，因為通常被徵召，民調就是要上去，而且不應該掉這麼兇，柯文哲也沒什麼道理就超前，賴清德維持不變，穩定地在當選邊緣」，沈富雄坦言，「若是一直維持這樣，那就是賴清德當選，他是目前這三位裡頭，最有條件樂觀的」。

不過話鋒一轉，沈富雄也直呼，「但這對國民黨和侯友宜團隊來說是好消息，這就像一巴掌讓他們醒過來，這是非常大的警訊，不能馬虎以對，要快速處理才有V型反彈的機會，這讓侯友宜警惕到他的做法跟作風」，最後沈富雄也說，而柯文哲唯一講比較震撼人心的話，就是《選罷法》修改，柯文哲反對的道理是「如果要這樣，那所有犯小罪的，通通抓起來槍斃」，這讓沈富雄氣炸，「什麼話嘛，這完全沒有邏輯，講這樣的話，是沒有資格當台灣的總統的」。