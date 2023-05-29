辣模莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）是好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）和法國名模凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）的女兒，她繼承了父母的優良基因，出道後就獲得大量關注，16歲就拿下香奈兒代言人的身分，只因凡妮莎帕拉迪絲與「老佛爺」卡爾拉格斐（ Karl Lagerfeld ）是好友，近日她曬出一張性感照片，卻被韓國女團BLACKPINKJennie的粉絲罵翻。

莉莉蘿絲日前在Instagram上傳辣照，她穿著黑色蕾絲短洋裝，裙子幾乎只到她的大腿根部，薄紗布料可以看見衣服下的曼妙身材，由上往下的仰拍視角更是能看見胸口，隨時在走光邊緣游走，她配文「Little Miss Idol」，為主演的影集《偶像漩渦THE IDOL》宣傳，貼文吸引101萬粉絲按讚，5月27日正好是她的生日，因此留言區有許多網友祝她生日快樂，不料卻有人指控她對韓國女團BLACKPINK成員Jennie不尊重。

原來劇集《偶像漩渦THE IDOL》也有Jennie的參演，日前劇組在第76屆坎城影展上進行首映，眾人一起出席紅毯，事後莉莉蘿絲生日Jennie在限時動態發布兩人紅毯上擁抱的照片，寫下「生日快樂，我親愛的漂亮寶貝，超級愛妳」，並標記了莉莉蘿絲的Instagram帳號，但不知是否是沒看到，莉莉蘿絲只轉發了部分好友的生日祝福，並未回應Jennie，讓Jennie粉絲感到不滿，在莉莉蘿絲貼文下表示：「Jennie祝妳生日快樂」、「請尊重Jennie」、「妳就是忌妒Jennie，在坎城時她和妳說話，妳卻不理她，妳真糟糕」。