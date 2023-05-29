5月30日是「國際抱貓日」(International Hug Your Cat Day)，Uber Eats推出寵毛小孩的優惠，用戶可於 Uber Eats 上「寵物公園」的「年中慶」購買商品，期間限定優惠75折起。
在專區中可以買到法國皇家寵物飼料、以及各式零食、罐頭、貓砂。此外，Uber Eats平台上的「TNR好事生活網」也提供大V貓抓板，以及喵星人喜愛的貓草枕；其他寵物商家也上架進口罐頭、貓砂、品牌飼料、美味零食、清潔美容等寵物食品與用品，讓貓奴寵愛家中喵星人。
5月30日是「國際抱貓日」(International Hug Your Cat Day)，Uber Eats推出寵毛小孩的優惠，用戶可於 Uber Eats 上「寵物公園」的「年中慶」購買商品，期間限定優惠75折起。
在專區中可以買到法國皇家寵物飼料、以及各式零食、罐頭、貓砂。此外，Uber Eats平台上的「TNR好事生活網」也提供大V貓抓板，以及喵星人喜愛的貓草枕；其他寵物商家也上架進口罐頭、貓砂、品牌飼料、美味零食、清潔美容等寵物食品與用品，讓貓奴寵愛家中喵星人。
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