民進黨總統參選人賴清德近日談到兩岸時，強調兩岸和平必須符合全世界的利益，所以台灣跟民主陣營站在一起，備戰而避戰，而不是放棄主權求得假和平。前立委郭正亮29日在《新聞大白話》節目直批，馬英九執政8年跟大陸簽23項協議，那時全世界很多公司都要到台灣布局；但蔡英文執政7年掉了9個邦交國，被外媒說全世界最危險，台積電、輝能紛紛出走。賴清德、綠營執政對兩岸的認知、理解、論述，才是問題根源。

「人家就對比馬英九執政8年，跟你蔡英文執政7年，是什麼樣的局面？」郭正亮提到，馬英九執政8年，簽了23個協議，兩岸不是在賺錢嗎？當然後來分貝出了問題，引發太陽花，產生一些買辦令人討厭，這是事實。可是兩岸很平和，也只有甘比亞跟台灣斷交，跟中國大陸也沒有關係。

郭正亮指出，蔡英文執政7年，掉了9個邦交國，然後台灣變成全世界最危險的地方，這是英國《經濟學人》講的。現在搞到義務役延長至1年，連警察都要受軍訓，其中有60％是城鎮戰，說這跟你執政沒有關係，誰會相信？

「賴清德現在又改口了，說和平保台，說我是主張兩岸和平？」郭正亮表示，蔡英文則說戰爭不是台灣的選項，但我們不是要問這個，我們是要問：為什麼台海會變成這樣？為什麼馬英九8年不會這樣？賴清德又開始講，因為馬英九那8年是放棄主權的。「是嗎？」所以他整個論述就出了問題。中國大陸授權海協，中華民國授權海基，然後海基、海協來簽約，這個叫作沒有主權？

郭正亮質疑，「真是可怕！」那豈不是中華人民共和國也喪失主權，來跟台灣簽這個約？就是賴清德對兩岸的認知、理解、論述，才是問題的根源，就會造成這個問題更嚴重。馬英九任內有掉9個邦交國嗎？有被說是全世界最危險的地方嗎？有說台積電要趕快到海外布局這種論述嗎？

「那時候是全世界很多公司都要到台灣布局啊！」郭正亮強調，現在反而是倒過來，這個才是我們要面對的現實狀況。如果連這種現實狀況都不承認，連輝能科技都跑出去了，台積電都跑出去了，然後說這跟你執政都沒有關係？這誰會相信？