前NBA球星、現台灣T1聯盟桃園雲豹隊中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在台打球時，曾吹起一股「魔獸旋風」，雖然他無緣季後賽，但仍續留台灣進行活動。不過，今（29）日球團在社群上宣布一項消息，霍華德明（30）日將搭乘晚上11點55分的班機回國，大約晚上9點左右抵達桃園機場。

桃園永豐雲豹今日在臉書上發文，表示：「霍華德(Dwight Howard)將搭乘明晚11點55分班機返回美國，預計晚間9點左右抵達桃園國際機場。」並邀請他的粉絲們一同到現場為他送機。而消息曝光後，也讓不少粉絲在底下留言：「蠻不捨！因為他讓台灣聲名大噪，桃園知名度大開」、「希望明年還能看到魔獸」、「待滿一整季已經很佛了。」更有不少人希望魔獸下個賽季還能再來台灣打球。

霍華德去年11月加盟桃園永豐雲豹隊後，在台灣掀起一陣魔獸旋風，創下台灣職業籃球單場最高一萬五千人進場人數，更在20場的出賽中，寫下6次雙20紀錄，尤其下半季3月5日踢館特攻，更攻下鬼神般數據的30分、31籃板，霸氣創下聯盟個人單場最高籃板紀錄。

事實上，曾與霍華德一同效力過休士頓火箭隊的球星林書豪，近期在賽後接受媒體訪問時，曾透露霍華德向他表示過明年想回台灣打球，不過林書豪也無法肯定他的意思，「我也不知道這是什麼意思，也沒問，這就是他跟我說的。」然而，此番言論也讓不少粉絲衷心的期待霍華德再度於台灣打球的可能性產生。