國安會秘書長顧立雄今天表示，鑑於「外國勢力干涉」是反分裂國家法一環，美國採「不講明但不排除介入」戰略模糊，透過「前進部署」在台海周邊展現硬實力嚇阻，除使中國認知戰爭代價，亦不讓中國有藉口指控美國改變現狀。

國安會秘書長顧立雄今天接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，台灣欲強化自我防衛韌性的基礎是建構不對稱戰力，即必須發展小型且致命的機動武器。

他強調，事實上，台海已不是兩岸問題，而是全世界為避免戰事所關切的議題，鑑於台灣戰略價值高，因此守住理念相近國家的價值相當重要。

顧立雄指出，維護台海和平不單是依靠台灣自身外交及軍事能力，美國近來亦展現硬實力嚇阻，即美軍在台灣北邊宮古海峽及南邊巴士海峽的軍力部署與活動，讓中國不易進出第一島鏈。

顧立雄說，美國採取「不講明、但不排除可以介入」的戰略模糊，起因是維持現狀不僅為美國最高利益，如今也是全世界利益。

他指出，部分疑美論者可能質疑美國為何不說清楚，但維持現狀的有效方法是為形成嚇阻，即美國不願讓任何一方感受清晰的路線，原因是「清晰」恐讓中國有藉口指控美國改變現狀，「外國勢力干涉是反分裂國家法裡面一環，這是老共可能的解讀」。

顧立雄表示，美國要讓中國永遠都不能排除美方會介入的可能性，進而感到芒刺在背，這是維持現狀在軍事上的力量展現；他透露，美國為強化台灣自我防衛韌性，花了相當大的功夫。

顧立雄提到，後備制度改革、社會防禦韌性皆為國防自主一部分，並著重民防領域如何進行訓練，「我們不希望有事情，但要讓中國知道我們有這樣的韌性存在」。（編輯：林克倫）1120529