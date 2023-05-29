西班牙執政黨28日在地方和地區選舉遭遇重大挫敗後，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）29日意外宣布解散國會和提前大選，將原訂12月舉行的大選提前至7月23日。然而地方選舉結果顯示，執政聯盟若想繼續執政將面臨艱困挑戰。