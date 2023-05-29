鑑於後疫情時期東南亞觀光潮回籠，新加坡航空與印尼國航嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）29日宣布，雙方有意簽署合資協議，以擴大兩國間的載客量，並進一步強化現有合作，不過合資協議仍需得到主管機關批准。