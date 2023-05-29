俄新社（RIA）分析俄羅斯央行數據顯示，在去年3月至今年3月間，外國投資人撤資360億美元。自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，數十家大型企業陸續自俄國撤資，或是縮減在當地的業務規模，對此俄國央行淡化外資撤資的衝擊。