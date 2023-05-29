泰國央行預計31日召開貨幣政策會議，新加坡星展銀行（DBS Bank）預測，泰國央行可能宣布升息1碼，將利率升至2％。星展銀行經濟學家指出，泰國通膨已經回到央行1％至3％的目標，但官員將焦點放在偏高的核心通膨和通膨上行風險。