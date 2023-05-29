拜觀光業回溫和稅收增加所賜，泰國財政部表示經濟正穩步復甦，並展現韌性。財政部預期今年經濟可望擴張3.6％，優於去年的成長2.6％，同時預估今年通膨率將降至3％以下。泰國財長表示，他對經濟邁向全面復甦深具信心。