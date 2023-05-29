外媒引述內情人士表示，波音（Boeing）致力將至少150架737 MAX客機出售給沙烏地阿拉伯的新創航空公司利雅德航空（Riyadh Air）。波音先前已經取得國營沙烏地阿拉伯航空與利雅德航空合計78架787夢幻客機訂單，按金額計為波音史上第五大訂單。