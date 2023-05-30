近來全球經濟局勢未見復甦、通膨壓力仍大。不管民眾想要進場買屋，自住同時抗通膨；還是打算賣房，獲得更彈性的資金運用，能否迅速了解房市行情、掌握自身房屋價值，都是非常重要的一件事情。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，為了幫助屋主和消費者迅速掌握房市動態，身為「科技房仲」的永慶房屋，推出「賣屋算算」和「買屋力找房」兩個網站，不管是屋主還是消費者，只需要幾分鐘的時間，就能迅速了解自身房屋價值和買屋時的財務規劃。

針對雙北地區的屋主，只要在永慶房屋的「賣屋算算」網站上輸入自己房屋的地址，就能迅速得知房屋周遭的平均單價區間，網站也會呈現大樓華廈、公寓、透天別墅等不同產品的單價水準、以及最近一年的房價走勢圖，幫助屋主初步認識自身房屋價值。

「賣屋算算」網站更結合google map，使屋主能夠以視覺化的方式，一眼了解有多少潛在買家在尋找該區域的房屋、自己的房屋是否處於市場熱區中，進一步掌握自身房屋在市場上的搶手程度。

若屋主有意出售房屋，「賣屋算算」網站也提供市場上有多少房屋正在出售、有沒有與屋主房屋類似的物件，進而幫助屋主判斷房屋在市場上的稀有度。最後還能聯繫該區域的永慶房屋經紀人，請經紀人提供「誠實售屋計畫書」，詳列完整的市場動態、行情資訊，幫助屋主做出最適合自己的售屋規劃。

對於想要買房的消費者，傳統的房仲網站，大多只能透過區域和房屋總價進行篩選，卻沒辦法直接根據自己的購屋頭期款、每月還款規劃，來判斷自己能夠承擔的房屋，往往導致民眾找到自己喜歡的房子之後，仔細計算頭期款和每月房貸負擔，才發現不符合自身財務規劃，徒增許多不便。

「買屋力找房」網站正能解決這項痛點，在台北購屋的民眾，只需要輸入自備款、每月預計支付的房貸、以及預設的銀行貸款利率，就能輕鬆計算出自己能夠承擔的房屋總價帶，並據此尋找台北市裡適合的房子，省去消費者大量的時間。

「買屋力找房」網站還針對購屋民眾關心的房屋貸款知識，包括：「如何提高貸款額度」、「市場上有哪些政府優惠貸款」、「首次購屋貸款定義」等房貸議題，都邀請專家拍攝講解影片，以深入淺出的方式，幫助消費者解決購屋過程中可能會遇到的各種貸款問題，讓購屋之路更穩健踏實。