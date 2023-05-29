印度信實工業（Reliance Industries）旗下串流平台JioCinema繼4月與華納兄弟探索簽署內容串流協議後，29日再宣布與美國NBC環球簽訂為期多年的合作協議，高級會員將能欣賞NBC環球的《唐頓莊園》和《無照律師》等熱門影集。