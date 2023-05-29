許多人出門時都會打扮自己。一位女子表示，讀高中的妹妹近日常常穿著小可愛搭配一件薄罩衫出門，沒想到有些親戚卻覺得「有點露」，雖然她和媽媽都覺得是很正常的穿搭，不過她仍相當好奇，「高中生穿這樣會太露嗎？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，妹妹讀高中後越來越會打扮自己，她常在心裡感嘆妹妹終於長大了，不過近日妹妹外出的穿搭卻引來長輩說話，原來妹妹常穿著粗肩帶小可愛搭配薄罩衫，有些長輩覺得有點露，不過原PO和媽媽都覺得很普通，「就是很一般的穿搭」，但也好奇其他人看法。

對此，許多網友紛紛回應，「現在都流行這樣啊，保守的長輩看不慣也正常，自己想怎麼穿就怎麼穿」、「我勸你不要多管閒事」、「妳親戚好長壽，從清朝活到現在」、「看胸部大不大吧，大的才會覺得偏露，小的不會」、「我覺得還好啊，趁年輕能打扮就多打扮，妹妹這樣穿很漂亮的欸！」

不過也有人認為妹妹穿多一點比較好，「有身材露一點是不會怎麼樣啦，但台灣神經病變態太多了，要注意人身安全」、「我19，我媽覺得我穿這樣太露，所以真的很看人，穿自己想穿的就好，但還是要看場合！喔對，還有一些國中生穿的風格比較適合熟女，我覺得這樣可能也不太好！」、「看場合吧，如果是我，都是長輩場合可以調整一下。當然啦，如果根本不在意別人怎麼看，就隨便啊。反正一定有同溫層的」。