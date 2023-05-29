警方於副駕駛座發現2把刀械（藍波刀1把，西瓜刀1把），並於車上發現大麻2.36公克，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪移送新北地檢署偵辦。（圖／警方提供）

警方於副駕駛座發現2把刀械（藍波刀1把，西瓜刀1把），並於車上發現大麻2.36公克，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪移送新北地檢署偵辦。（圖／警方提供）

新北市蘆洲警分局今（29）日晚間8時許接獲報案，前往民族路查看疑似酒駕脫序案件，現場22歲王姓男子精神狀況不穩，但並未發現酒味，警方後續盤查王男坐在轎車上的女友丁姓女子（22歲）時，發現車上有藍波刀、西瓜刀等違禁品，後續又查獲大麻，因此將2人帶回警局偵辦，警方另外查出王男有幫派天蘆會成員註記，訊後依毒品、公共危險等罪移送，並依社維法裁處。

警方表示，今日晚間8時許，有民眾報案指稱民族路疑似有男子因酒駕發生脫序行為，警方前往查看時，發現王男上身打赤膊站在公車站旁，一旁還有一輛藍色轎車，地面灑滿空白A4紙，而王男女友丁女則坐在車上，警方上前盤查王男時，起初對方態度配合，且並未發現酒味，只是精神狀況不穩定。

不過警方後續要盤查丁女時，突然發現車上有藍波刀、西瓜刀等違禁品，因此要求丁女下車，此時王男開始阻擾警方，但遭優勢警力壓制，警方另外於車上發現1包大麻，因此將2人一併帶回警局訊後，2人皆坦承吸食，警方後續又查出王男有幫派註記，為天蘆會成員，警方依毒品、公共危險罪嫌移送，並依社維法裁處，同時持續追查王男是否涉及其他不法情事。

蘆洲分局警方強調，絕對強勢打擊幫派，另呼籲，任何服用藥物或飲酒駕駛交通工具之人已然違法，警方將以強勢作為，保護大眾用路人的安全。

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