全球第二大石油生產國沙國若成為金磚會員國，將強化金磚銀行與沙國的關係。金磚銀行透過聲明稿表示，在中東地區，該銀行非常重視沙國，目前正與沙國進行對話。

金磚銀行由金磚五國－巴西、俄羅斯、印度、大陸與南非於2015年共同成立，旨在為金磚國家和其他新興經濟體的基礎建設和永續開發計畫提供資金。自金磚銀行成立以來，該銀行已批准五個創始成員國超過96件計畫，貸款金額總計達330億美元。

除了上述五個創始成員國外，金磚銀行也批准阿拉伯聯合大公國、烏拉圭、孟加拉和埃及成為首批新會員。

金磚銀行與沙國對談正值該銀行準備就融資選項進行正式評估，這些方案因為俄羅斯入侵烏克蘭而備受質疑。金磚銀行預計在30日與31日召開年度會議。

金磚銀行獨立評估辦公室主管穆圖（Ashwani Muthoo）表示，籌資選項是現階段最重要的事，金磚銀行正努力調動資源。

專家指出，在全球去美元化浪潮之下，沙國加入金磚銀行可望進一步強化金磚國家的避險能力。金磚銀行的重要任務之一是防止金磚國家發生金融危機，有了口袋夠深的沙國，該銀行提供危機援助將更有效率。

專家認為沙國財務狀況穩定，而且風險相對較小，若沙國成為金磚會員國，有助強化金磚國家資金庫的財務強度，同時提升危機管理和回應能力。

此外，加入金磚國亦能加速沙國的經濟多樣化與國家發展，並且能降低對西方國家的依賴。沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）近年來致力推動經濟多元化，欲降低對石油的依賴。