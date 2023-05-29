伺服器製造商美超微（Supermicro）執行長梁見後近日表示，AI需求龐大帶動NVIDIA輝達H100伺服器出貨提升，預計年底月出貨5000個機架，較目前成長25％，帶動今年營收達200億美元。前立委郭正亮29日在《新聞大白話》節目強調，AI演算力大增，未來將取代很多工作，但NVIDIA執行長黃仁勳說晶片製造不一定要在台灣，可是中國大陸市場無可取代。美國各高科技市佔率根本無法不要中國大陸市場，台灣須特別注意並調整方向。

郭正亮提到，AI人工智能在ChatGPT出來的時候，那個時候就有人在講，說未來大概只有兩個東西不會被取代，一個就是創造力，一個是魅力。就是表示有很多程序固定的東西，很容易被取代，甚至會包括律師！甚至包括一般的記帳員，還有銀行的櫃檯，所以會造成大量失業。「黃仁勳、NVIDIA做出H100，那個一片要4萬美元！」就是演算力大增，所以造成各種可能性出現，這個發展下去真的不知道會發生什麼事。

「不過黃仁勳講了一句話，自己就覺得台灣蠻可憐的！」郭正亮指出，黃仁勳是9歲去美國，他是在美國長大的。他說「圖形晶片要製造，不一定要在台灣，可是中國大陸市場無可取代！」他的原話就是這樣。這個就講出，中國大陸目前的半導體市場，就佔全世界的3分之1，這個就是現實狀況。上禮拜五彭博登出美國各個高科技在中國營收的市佔率，根本就沒有辦法不要中國大陸市場！

郭正亮強調，他的統計是包括中國大陸直接進去的，還有香港間接進去的，NVIDIA佔26％，高通佔64％，他的營收在中國大陸！再去看博通、德州儀器，英特爾也是20幾％。等第二季的財報出來，一定會有一堆企業去向美國政府反彈，因為半導體制裁是從去年10月21日開始。

郭正亮直言，這個可能是台灣要特別注意，會特別去做調整的一個方向。