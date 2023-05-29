花媳婦存兒子的？有人妻在網上抱怨，她提到疫情結束後，婆婆經常在她面前提到「誰家小孩請父母出去玩」，讓機伶的她看清楚，婆婆看似純分享，但卻種「另類暗示」，沒想到，她不僅未理會婆婆的暗示，甚至收下婆婆的提醒，直接帶著自己的父母、兄弟姊妹，連同老公一同出國旅遊！

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她表示疫情結束後，就發現婆婆時常在她的面前提到「誰家小孩請父母出去玩，或婆婆的朋友小孩請全家人一起出國，婆婆的朋友玩得好開心喔」，面對婆婆看似單純的分享，但在她眼裡卻是婆婆的「另類暗示」，幻想著她和老公會提出帶著公婆一起出國，甚至請公婆出國玩。

豈料，「婆婆的暗示」卻讓她想到將她辛苦養大的爸媽，於是便和兄弟姊妹規劃，帶著爸媽全家出國，並且她包下自己與老公的旅費，而爸媽的旅費則由兄弟姊妹一起平分，笑稱「感謝婆婆提醒（暗示），讓我們家這次出遊成行」。

面對「婆婆只對她暗示的眼神」，她不禁要和婆婆說「想要出去玩，請和自己的兒子提醒」，並認為婆婆辛苦養大的是老公並非她，自己有何義務要帶婆婆出過，對於婆婆喜歡和媳婦暗示「要盡兒子孝的義務」，讓她感到無奈「到底是什麼心態？」；另外，她也提及老公根本聽不出婆婆「話中有話」的暗示，也相當傻眼。

文章一出，網友紛紛留言表示「這告訴我們，要生女兒比較好，女兒才會想帶爸媽出國旅遊」、「一堆老人只敢跟媳婦開口不敢跟兒子開口」、「求婆婆知道後的反應」、「可能她知道暗示自己兒子沒用，以為妳會幫忙提點老公」、「對著媳婦講一些暗示或明示的話，這種公婆真的最討厭」、「那你帶爸媽出國後，婆婆有說什麼嗎」、「就是花媳婦的，存兒子的」。