國科會主任委員吳政忠29日上午接見立陶宛研究委員會（Research Council of Lithuania, RCL）主席瓦林秋斯（Dr. Gintaras Valinšius），雙方就推展臺立兩國雙邊科研合作廣泛討論，聚焦未來在雷射及生醫科技領域的合作與人才培育。

近年臺立兩國互動密切，2021年10月我政府組跨部會訪團訪問立陶宛，獲立陶宛國內高度關注，並同時簽訂6項MOU，攜手推動在半導體、衛星、生技、科研、融資等領域之合作，該次出訪吳政忠亦率國科會一行拜會立陶宛研究委員會等科研機構。為因應臺立的科研合作需求增加，國科會亦於2022年7月增設立陶宛科技組，以協助推動雙方合作。2023年2月立陶宛教育科學暨體育部次長雅客斯塔(Gintautas Jakštas)亦應吳主委邀請，一行8人訪台參訪國內重要大學及科研單位，並與國科會召開雙邊科研合作會議。

瓦林秋斯主席也是2月立陶宛次長訪團成員之一，返國後於3月中旬正式接任RCL主席。瓦林秋斯主席於拜會吳政忠時表示，前次來訪對臺灣的科研發展及能量印象深刻，因此就任RCL主席後，積極推動立陶宛與臺灣的科研合作，並希望推動雙方簽署合作協議，以建立雙邊科研合作架構。吳政忠則指出，立陶宛近年與臺灣有密切的合作，將在此基礎上深化雙方在關鍵科研領域的合作。

瓦林秋斯主席此行也將與維爾紐斯大學理學院Dr. Aidas Matijosius院長在內的10位立陶宛學者專家共同出席5月30至31日首屆臺灣–立陶宛雙邊「雷射科學、光子技術、材料工程及應用研討會」，此研討會緣起於2月立陶宛次長訪臺時之臺立雙方決議，另一場臺立生醫科技雙邊研討會則預定於9月在立陶宛維爾紐斯舉辦。