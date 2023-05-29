淡馬錫六個月前對FTX投資案展開內部調查，這家主權基金因投資FTX失利，導致帳面價值減記2.75億美元。

淡馬錫官網29日張貼董事長林文興（Lim Boon Heng）的聲明，內容指出投資團隊做投資建議時雖無不當行為，但對投資決策負有最終責任的投資團隊與管理高層，須集體承擔責任，因而削減他們的薪酬。

林文興在聲明中說：「正如檢方的指控，還有FTX及其相關企業重要高層所坦承的，FTX蓄意隱瞞包括淡馬錫在內的投資者，構成詐欺行為。我們對自己的投資結果感到失望，這對我們的聲譽產生負面影響。」

林文興表示，淡馬錫欲藉由投資新創公司，實現長期穩定的收益。

淡馬錫曾透露，截至去年3月31日，其投資組合淨值達4,030億新幣（約3,040億美元），而投資FTX的虧損僅占其中的0.09％，淡馬錫目前對加密貨幣沒有直接曝險。

淡馬錫去年宣稱，對全球第二大加密貨幣交易所FTX進行「大規模盡職調查（due diligence），而且FTX經過稽核的財報顯示，「它是有獲利能力」。除了淡馬錫，軟銀的願景基金（Vision Fund ）、矽谷創投公司紅杉資本（Sequoia Capital） ，也是FTX的幕後金主。但在FTX去年聲請破產保護後，軟銀、紅杉資本將對FTX的投資砍光光。

曾是當紅炸子雞的FTX一夕殞落後，創辦人兼執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）跌落神壇，遭到多項詐欺罪名指控，但他至今對所有指控一概否認，預定10月接受審判。