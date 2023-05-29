老牌嘉新水泥轉型受疫情所苦，不過隨著新冠衝擊漸淡，在日本沖繩所蓋的飯店住房去年開始回溫，估計旅宿事業今年營收占比可望提升到3成。而董事長張剛綸今天也帶著一雙國外唸書回來，已在公司任職的兒女亮相。身為第四代的張竣詞、張華軒，外型男帥女靚，都展現願在家族事業中學習接棒熱誠。

嘉泥今天舉行疫後首場媒體餐會，宣告擺脫疫情陰霾，重新出發的訊號。身為嘉泥張家第三代的張剛綸，10年前接棒管理這家老字號公司，在水泥之外，積極布局旅館、月子中心、房產、倉儲事業。目前也才52歲、正值壯年的他，其兒女卻都已成年，且進入公司任職。

今天首度亮相，在一旁當小助理協助招待的兒子張竣詞，現在26歲，女兒張華軒23歲，兩人都從紐約大學(NYU)畢業。後者學精品管理，現場員工所穿的制服圖案，還是由其操刀，展現設計才華。

張竣詞進公司3年，目前擔任老爸、也就是董事長的特助，近身處理學習公司大小事務。張軒華身材高挑，看起來就是一個年輕靚妹，但也展現多面向學習熱誠。目前在嘉新人資部門任職的她，表示對現在公司經營的月子中心事業比較有興趣，可是旅宿事業，乃至傳統水泥，也不排斥接觸學習。

隨著疫情趨緩，嘉泥在沖繩的品牌飯店Hotel Collective，去年住房率已復甦到7成，今年至今再回到9成。因此第一季平均房價，也從去年每房1萬4000日幣，調到1萬7000元，隨熱度第二季還會調整到2萬日幣左右。

嘉新水泥總經理王立心說，第二季開始是日本黃金周，旅宿部門營收占比今年可望提升，預計會從去年2成，拉到3成，至於水泥銷售營占比則是穩定。

沖繩第二間，最早設定2023年要蓋好的豐崎溫泉度假酒飯店，因疫情、戰爭因素，水泥鋼筋原物料漲價、加上人力等建設成本增4成而停擺。雖目前原物料有所下修，可是張剛綸說，價格能否回到疫情前水準，還要看一段時間，再決定是否重啟。

張剛綸指出，今年大陸水泥會比疫情期間好，加上Hotel Collective營運可以更好，又沒有大型投資，今年對公司來說，壓力較小。