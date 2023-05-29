五月天26日起在北京國家體育場（鳥巢）舉辦6場雙主題演唱會，精彩的演出征服全場歌迷，五月天所屬的相信音樂也持續作公益，不僅捐款500萬人民幣（約2165萬元台幣），還邀請資助的學生到鳥巢觀賞演唱會，並到後台合照留念。而相信音樂默默行善多年，光是捐款給中國兒基金會的金額就已經累積高達1800萬元人民幣（約7794萬元台幣）。

中國兒童少年基金會今在微博官官：「2023年，相信音樂再次捐贈500萬元用於開展助學、守護童年、成長營等兒童公益專案活動。截至目前，相信音樂已累計向中國兒基會捐款1800萬元。」

該基金會也秀出照片，表示5月26日至28日，10名受到中國兒基會和相信音樂資助的困境家庭小學生赴北京參加成長營。孩子們在天安門廣場、故宮、頤和園等地領略中華優秀傳統文化的風韻，在中國科學技術館感受現代科技的魅力，也到鳥巢觀賞五月天演唱會體驗音樂的震撼。

五月天果然是華語樂壇第一天團，暌違4年重返鳥巢，６場演唱會門票秒殺，並在當地造成轟動，26、27、28日「好好好想見到你」演唱會圓滿結束後，五月天短暫休息兩天，將於31日、6月1、3日舉辦「諾亞方舟復刻限定版」演唱會。