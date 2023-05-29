我們可在未來10年，看到人類登陸火星，甚至移民火星。那麼他們該吃什麼? 種田吧！然而，先前的調查發現，火星土壤有高氯酸鹽，這對多數植物有毒。所幸，科學家已經利用基因改的方式，培養出能在火星生長的水稻。

美國阿肯色州大學的岡恩博士(Peter James Icalia Gann)領導的研究團隊，完成火星稻種的開發。他說：「隨著人類太空探索的進展，善用外星球資源，將變得越來越重要。因為從地球運送補給物資是極端的昂貴，最好能夠就地取材，就地生活。」

「雖然火星看起是不毛之地，但對我們科學家來，至少上面有水、風化層的土壤、陽光，以及二氧化碳，這已經算豐富了，我們可以再加一些火星欠缺的東西。」

岡恩與研究團隊分析火星土壤的成份，然後著手製作符合火星特徵的土壤。他們認為美國莫哈韋沙漠(Mojave Desert)的砂土最接近火星土壤，稱為莫哈韋沙漠-火星模擬物 1號 (MMS1)，它是由美國航太總署的科學家開發的。

然後，他們種植了三種水稻品種，包括一種野生型，和兩種基因改造型，基因突變使它們能夠更好地應對乾旱、缺養料與高鹽度這種惡劣環境。

研究人員還對土壤中高氯酸鹽的含量進行了實驗，發現每公斤3克，是多數植物的最高耐受力，但是有一種突變株可在每公斤 1 克的高氯酸鹽環境仍能生根。顯然基改水稻，可能在火星土壤中生存。

該團隊的下一步實驗，是要挑戰其他的火星土壤，最近有一種稱為「火星全球模擬」的新型火星土壤剛剛推出，是依照最新的火星地質分析資料而製作的。該研究的最重要部分，是要確定高氯酸鹽從土壤中滲入植物的程度。

完成下一階段後，科學家們還希望將火星基改稻子送到封閉的模擬室裡，將其調整成火星溫度和大氣環境，以及輻射值，看看它們的耐受力。