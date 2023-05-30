對於首艘我國自製防禦潛艦（IDS）將於今年9月下水，且東部海域的威脅與日俱增，前艦長呂禮詩呼籲，洞窟式潛艦基地的安東計畫，必須及早履行！「今天不做、日後一定後悔！」不過，資深媒體人謝寒冰認為，洞窟式潛艦基地當然是不錯的設計，「雖然呂艦長苦口婆心，但我認為根本不可能實施，因為整個作戰方向已經變了！」

資深媒體人謝寒冰29日在中天電視《盧秀芳辣晚報》表示，這個計畫已經很久了，都只是在紙上作業階段，「我岳父就住在那附近」！

謝寒冰分析，「洞窟式潛艦基地」當然是不錯的設計，可以保障我們的潛艦出動不容易被偵測，且因為東部海岸一出去就是1千公尺以上的深度，一出去就躲到太平洋裡面，很不容易被敵人發現，可以保存反擊的力量。

謝寒冰直言，問題是，第一個很難徵收；第二是要挖很大的洞窟，經費驚人。而美國現在給台灣的整體戰略，根本不是往這個方向走，因為這種作戰方式還是要跟敵人決戰於境外，可是問題是現在美軍幫我們設定的作戰計畫根本不是這樣。

謝寒冰強調，美軍經過各種兵推結果，認為不管給台灣什麼高科技武器，到最後都打不退解放軍，解放軍還是會登陸，不如直接在島上決戰。「我認為這個安東計畫，雖然呂艦長苦口婆心，但我認為根本不可能實施，因為整個作戰方向已經變了！」